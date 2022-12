El mensaje de una reportera a Messi tras el triunfo contra Croacia

Lo que absolutamente todos le queríamos decir a Lionel.pic.twitter.com/0Kpn5ClrSG — dataref (@dataref_ar) December 14, 2022

La selección de Argentina derrotó 3 goles a cero a Croacia, lo que le dio el pase a la gran final del Mundial de Qatar 2022, ante ello, una reportera argentina le dedicó unas palabras a Lionel Messi, quien se mostró conmovido.

Por medio de Twitter, el usuario @dataref_ar difundió el video donde aprecia al astro argentino siendo entrevistado después del partido.

"Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir que se viene una final del mundo, y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo", expresó la reportera.

Asimismo, manifestó: "No hay nene que no tenga tu playera que no sea la original, la inventada, la imaginaria, de verdad, marcaste la vida de todos y es eso para mí es más grande que cualquier copa del mundo y eso no te lo va a sacar nadie".

Finalmente, agradeció a Messi "por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente". "Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad espero que te lo lleves en el corazón porque es más importante que una copa del mundo, así que gracias capitán".

---Argentina, en espera de rival

Argentina, campeón en 1978 y 1986 y finalista por última vez en 2014, jugará la final ante el vencedor de la otra semifinal que disputarán el vigente monarca Francia y Marruecos este miércoles en el estadio Al Bayt.