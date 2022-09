El mundo del tenis despide a Roger Federer

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Roger Federer y tenis. No se puede entender a uno sin el otro. Durante 24 años, el tenista suizo nos acostumbró a que lo extraordinario nos parezca ordinario, a ver un talento irrepetible desde las madrugadas de Australia hasta las noches de Nueva York. Supo ser leyenda, y mucho más. Esa carrera llegará a su fin después de la Laver Cup, pero el impacto que dejó en el deporte blanco y sus representantes durará por siempre.

"Su Majestad", apodo que se ganó a lo largo de los años gracias a tener 20 títulos de Grand Slams en su vitrina, 103 títulos en total y 310 semanas como número uno del mundo, es la representación de la elegancia que envuelve al deporte.

No solo impactó la vida de los grandes, como Rafael Nadal o Novak Djokovic, sino también la del futuro del tenis. Un claro ejemplo es el reciente campeón del US Open y actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

"Roger ha sido uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Sigo con las ganas de jugar contigo. Te deseo toda la suerte del mundo para lo que viene" escribió Alcaraz.

Su torneo predilecto fue Wimbledon, con 22 apariciones y 8 títulos, más que cualquiera en la rama individual, y las redes oficiales del torneo aprovecharon para mandarle un mensaje de agradecimiento y dejar en claro que es "único en su especie".

También Rafael Nadal, 22 veces campeón de Grand Slam y uno de los mayores rivales de Federer en la cancha señaló que, "Desearía que este día nunca hubiera llegado... Es un día triste para mí personalmente y para los deportistas de todo el mundo. Te lo dije cuando hablamos y ahora ha llegado. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha".

La también integrante del Salón de la Fama y 12 veces campeona de torneos major Jean King, mencionó que "Federer es un campeón de campeones. Ofreció el tenis más completo de su generación y cautivó los corazones de los aficionados de todo el mundo con una asombrosa rapidez en la cancha y una poderosa mente tenística. Ha tenido una carrera histórica con recuerdos que vivirán por siempre".

El australiano Rod Laver, quien ganó 11 títulos de Grand Slam apuntó: "Gracias por todo Roger. Te veo pronto. Rocket."

La checa Petra Kvitova, bicampeona de Wimbledon habló de Roger como "una gran inspiración para mí. Tu elegancia, tu gracia, tu hermoso juego. Siempre te he tenido en la más alta consideración y quiero felicitarte por una asombrosa carrera. ¡El tenis no será lo mismo sin ti!"

"Hace años le sugerí que se detuviera. No muchos tenistas de su nivel llegan a los 40. Pero siempre estuvo interesado en desafiarse a sí mismo. Y a fin de cuentas, después de más de 1.500 partidos, los neumáticos finalmente se desgastaron. Y tiene cosas que hacer en su siguiente etapa". — Tony Godsick, representante de Federer desde 2005.

"Gracias por hacer más por el tenis que cualquier otro individuo. Gracias a ti, los competidores y aficionados de todo el mundo pueden experimentarlo y disfrutarlo en todo el mundo. Felicidades por sus logros y por las personas a las que continúas impactando dentro y fuera del tenis". — El canadiense Milos Raonic, subcampeón de Wimbledon en 2016.

"TE AMO, Roger. Gracias por todo lo que has hecho por el tenis y por mí. El mundo del tenis nunca será lo mismo sin ti". — El argentino Juan Martín del Potro, que venció a Federer en la final del US Open de 2009 para alzar su único título de un torneo major.

"Roger, nunca hubo ni habrá nadie como tú. Me aplastaste en la cancha, pero fuiste tan amable y genuino que no podría odiarte por eso. Mejoraste el juego dentro y fuera de la cancha y te extrañaremos. Buena suerte, te has ganado todo el éxito y la alegría del mundo". — El exjugador estadounidense James Blake.