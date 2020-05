El nacimiento del Clásico Nacional

Cuando uno como aficionado del futbol escucha la palabra "Clásico" se imagina un sinfín de escenas y equipos populares que se ven las caras como mínimo dos veces al año, donde además de buscar ganar los tres puntos, pelean por demostrar una superioridad sobre su rival. En el futbol mexicano, el Guadalajara es el protagonista del Clásico Nacional, catalogado como el más importante de nuestro país, donde enfrentan al América, pero... ¿De dónde surge esta rivalidad?

Las primeras victorias en liga y copa le pertenecen al Guadalajara. El primer encuentro entre estos dos clubes data del año 1943. El 1 de agosto el Rebaño derrotó 1-0 a los entonces llamados "cremas", en el torneo de Copa México de aquella temporada, mientras que, en la liga profesional, los rojiblancos se llevaron la victoria 3-1 en enero de 1944.

Pero, no transcurrió mucho tiempo para que empezaran los ´piques´ entre estos dos. En un encuentro disputado en el Parque Asturias, ubicado en el Distrito Federal, el América tomó revancha por las dos derrotas anteriores, goleando 7-2 al Guadalajara. En este mismo encuentro, se dio la primera batalla campal entre ambos clubes, que arrojó un saldo de cuatro expulsados, 2 por bando.

En el libro "Chivas, la historia oficial del Guadalajara", Jaime "Tubo" Gómez, histórico arquero del Rebaño admitió la rivalidad, pero también hubo un punto importante para convertir un partido simple en un Clásico.

"Mucho se debe agradecer a la publicidad que hayan transformado un duelo futbolístico simplemente importante, en un super clásico que se aprovechó de sus precedentes hechos y costumbres para convertirlo en fabuloso".

Cada club cuenta con personajes que supieron avivar las brazas de esta rivalidad. El "Tigre" Sepúlveda por el Guadalajara, quien después de salir expulsado y lesionado, arrojó su playera frente al banquillo azulcrema gritando "Con esta tienen, hijos de la chin...".

Pero, en la memoria de ambas aficiones queda un recuerdo, amargo para algunos y dulce para otros. En la temporada 1983-1984, ambos equipos se vieron las caras en la primera y única final hasta el momento que tuvo un Clásico Nacional. Las águilas superaron al Rebaño y se llevaron el título a las vitrinas, en una mancha imborrable para los rojiblancos.

Producto de la mercadotecnia o no, el Chivas vs América se ha posicionado como el partido más importante en nuestro balompié, llevando a los dos equipos más ganadores y populares de nuestro país a una cancha, donde se juega más que una simple victoria.