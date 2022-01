El Nápoles juega "para ganar el 'Scudetto', no nos escondemos", afirma "Chucky" Lozano

El mexicano Hirving Lozano, extremo del Nápoles, aseguró este sábado que su equipo no se esconde y juega "para ganar el 'Scudetto'" en la Serie A, en la que los hombres de Luciano Spalletti son terceros, a cuatro puntos del Inter, antes de la jornada de este fin de semana.



"Llegaremos primeros. Jugamos por el título y no nos escondemos. El campeonato sigue siendo muy largo, pero somos fuertes y debemos apuntar a lo más alto, incluso si Inter y Milan van fuerte", afirmó Lozano en una entrevista publicada por el diario italiano "Corriera della Sera".

"Podemos tutear al Inter, es más, somos más fuertes. Si comparar a cada jugador, nuestro valor es más alto", agregó.

En la entrevista, el "Chucky" repasó también la grave lesión en un ojo sufrida el pasado verano en la Copa de Oro ante Trinidad y Tobago y reconoció que tuvo miedo de tener que dejar el fútbol.

"Viví momentos de terror, el dolor era fortísimo. Tuve miedo de perder el ojo. No quería aceptar la idea de no poder volver a jugar al fútbol. Los doctores fueron rápidos, me calmaron y luego me revelaron que mi ojo estuvo en peligro. Es un miedo que llevé adentro durante mucho tiempo. La herida me dolía y en cada choque tenía miedo", afirmó.

Era el pasado 10 de julio cuando Lozano sufrió una herida de unos 40 puntos a la altura de un ojo en el duelo ante Trinidad y Tobago en la Copa Oro.

Fichado por cuarenta millones de euros procedente del PSV Eindhoven en 2020, Lozano ha trabajado en el Nápoles con Carlo Ancelotti y Gennaro Gattuso, antes de la llegada de Luciano Spalletti.

"Si nos fijamos en el número de partidos, tuve el mismo protagonismo con todos. Ancelotti me recibió en Nápoles, con Gattuso fue complicado al comienzo, pero luego nos entendimos. Spalletti te motiva mucho, tiene experiencia y no solo te pide trabajar, sino que da el ejemplo. Me reprocha, pero entiendo que lo hace para mejorarme", dijo.

"Sé que puedo dar más, tengo que aportar más a este equipo. 'Haz el diablo', me dice", agregó.