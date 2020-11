El panorama para Chivas en la Liguilla del Guard1anes 2020

Los Pumas, el América o Cruz Azul, no hay de otra para el Guadalajara en los cuartos de final del Guard1anes 2020.

El destino rojiblanco luce complicado dentro de la Liguilla, ya que el que sería su rival para la fase de eliminación del torneo es otro grande del futbol mexicano.

"Es el que quede, no de elección. No podemos tomar gustos o nada por el estilo", atajó el entrenador del Rebaño, Víctor Manuel Vucetich, al pendiente de lo que se viene para las Chivas para la próxima semana.

El rival se dará a conocer este domingo en la noche, cuando terminen los otros dos cotejos del repechaje del certamen, por lo que ningún rojiblanco puede perderse algún minuto de lo que pase en Monterrey.

Si los Rayados y Tigres vencen al Puebla y Toluca, respectivamente, el Guadalajara se topará ante los Pumas, segundo clasificado en el Guardianes 2020, y rival con el que empató en la fase regular.

En caso de que algún regiomontano quede fuera de la "fiesta grande", sin importar cuál, entonces se repetirá una nueva edición del Clásico Nacional. Las Águilas ya superaron (1-0) al Rebaño, en la Jornada 11.

El último panorama, con Cruz Azul como destino, es que caigan –de manera sorpresiva– ambos clubes de la Sultana del Norte; Chivas cayó (0-2) frente a La Máquina, hace poco menos de un mes (25 de noviembre).

Así que el Guadalajara, muy contento por regresar a la Liguilla, no se salva de otro grande para la semana. Eso sí, Vucetich reconoció lo bien que le cae a la Liga MX tener a los cuatro dentro de la "fiesta grande".

"Es importante para el futbol mexicano. Ha sido producto de un buen trabajo que han hecho sus respectivas directas y es meritorio. Creo que viene la parte más importante para todos".