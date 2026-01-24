El PFC va contra Fut-Car, en casa

La escuadra del Potosinos Futbol Club tendrá un fuerte compromiso este sábado 24 de enero del 2026, cuando reciba en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, campo sintético, al cuadro del Fut-Car, en el marco de la jornada 17 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Para este importante duelo, la escuadra del Potosinos Futbol Club ya no contará con los servicios del técnico René Isidoro García, quien recibió el llamado del profesor Sergio Bueno para ser su auxiliar en el conjunto del Mazatlán de la Liga MX, aunado a él, también se dio otra baja en la persona del profesor Israel (Pibe) Zamarrón (quien se desempeñaba como entrenador de portero del cuadro del PFC.

Ante este, la directiva del Potosinos Futbol Club aposto por el entrenador César Ernesto Silva Garduño, quien estuvo en la Academia del Atlas (ahora Potosinos Futbol Club) con el equipo que jugó en la Liga Nacional de Futbol Amateur.

Con la llegada de César Ernesto, también arriba a la institución Ildefonso Mendoza (Pichus), quien será el asesor deportivo del conjunto potosino, y se espera que con su experiencia se pueda tener un mayor alcance deportivo.

En cuanto a lo deportivo, la escuadra del Potosino Futbol Club no empezó bien la segunda vuelta de este campeonato al perder con Cefor Promotora San Luis, por lo que este sábado espera regresar a la senda de la victoria, aunque no será nada fácil para el conjunto potosino, ya que recibirán al tercer lugar de la tabla general del Grupo XII.

El equipo del Potosinos Futbol Club marcha en el octavo lugar de la tabla con un total de 15 juegos disputados de los cuales ha ganado 7, empatado 2 y perdido 6 para un total de 24 puntos, mientras que el Fut-Car, está en la tercera posición tiene 15 juegos jugados, de los cuales ha ganado 10, empatado 2 y ha perdido 3 encuentros para sumar 33 unidades. Se hace una atenta invitación a todos los aficionados para que acudan este sábado 24 a las 16:00 horas, a la UDALM para apoyar al conjunto del Potosinos Futbol Club.