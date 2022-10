El que esté bien va a jugar en el mundial, dice Cuauhtémoc Blanco

A-AA+

Cuauhtémoc Blanco disputó tres Mundiales con la Selección Mexicana, destacó en todo momento con la playera tricolor y hoy es voz autorizada para hablar del combinado nacional.

Sus funciones como Gobernador de Morelos lo tienen alejado del ambiente futbolístico, pero sigue pendiente del cuadro que dirige Gerardo Martino y hasta dio su opinión sobre las jerarquías en el equipo mexicano.

"Si yo fuera el entrenador, no habría jerarquías. Aquí el que esté bien va a jugar, el que esté al 100 por ciento va a jugar y el que me demuestre que está mejor que el que yo voy a poner, que se lo gane", dijo contundente Blanco Bravo.

En el marco de la Firma del Compromiso por la Activación Física, el ídolo americanista emitió su postura sobre el mal momento que vivió el equipo nacional en el presente año y sin quitar presión al "Tata" Martino, responsabilizó a los jugadores.

"También son los jugadores. Sí tiene mucho que ver el entrenador, pero ¿quién juega? Los pinches jugadores son los que nos partimos la madre dentro del campo, entonces ellos son los que tienen que dar la cara, ellos tienen que sacar adelante al equipo ya si se equivoca el entrenador de meter a uno u otro ese va a ser su problema y ahí ustedes lo van a criticar, pero lo más importante los que juegan son los 11, más los que entran de cambio", aseveró el exatacante del Tri.

Una, de incontables polémicas que rodean la atmósfera de la Selección Mexicana, es el nueve titular. Henry Martín, Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez y Raúl Jiménez, se disputan tres lugares para el Mundial Qatar 2022 y el "Cuau" también lanzó a su favorito.

"Lo ha demostrado (Henry Martín). Con los goles ha demostrado después de que fue criticado mucho tiempo, me da mucho gusto que le esté yendo bien y ojalá que vaya al Mundial y que meta muchos goles. Si no están al 100 por ciento, pues el entrenador debe tomar las decisiones", concluyó.