El Rayo se cuela a final de Conference League

Con un tanto del brasileño Alemao, Rayo Vallecano se impuso el jueves 1-0 en su visita al Estrasburgo y se coló en el partido por el título de la Conference League, la primera final en los 102 años de historia del modesto club de barrio madrileño.

Augusto Batalla aseguró la clasificación del conjunto de Vallecas, al atajar un penal en el descuento, para preservar la delantera de 2-0, tras la mínima ventaja obtenida por los rayistas en el encuentro de ida.

Alemao había marcado también el tanto de ese primer encuentro. Al repetir la aportación, se cercioró de dar al Rayo la posibilidad de conseguir un primer título continental el 27 de mayo, cuando enfrente a Crystal Palace en la final que tendrá como sede la ciudad alemana de Leipzig.

Crystal Palace superó 2-1 al Shakhtar Donetsk para completar una goleada de 5-2 en el marcador global.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

VILLA SE INSTALA EN 1RA FINAL EUROPEA EN 44 AÑOS

John McGinn anotó dos veces y el Aston Villa arrolló al Nottingham Forest por 4-0 en la Europa League para alcanzar su primera gran final europea en 44 años.

Los goles de McGinn en la segunda mitad fueron casi idénticos: zurdazos desde el borde del área, que coronaron una actuación dominante en Villa Park en el partido de vuelta de la semifinal, íntegramente inglesa, para deleite de los aficionados, entre ellos el príncipe Guillermo, quien se sumó a cantar "Sweet Caroline" tras el silbatazo final.

El Villa avanzó 4-1 en el global y se enfrentará al Friburgo en la final del 20 de mayo en Estambul. El club alemán venció 3-1 al Braga, que jugó con 10 hombres, para avanzar 4-3 en el global.

Es la primera gran final europea del Villa desde que se impuso al Bayern Múnich en la Copa de Europa en 1982.

El entrenador del Villa, Unai Emery, ha ganado el título de la Liga Europa cuatro veces — tres con el Sevilla y una con el Villarreal.