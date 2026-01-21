El Real Madrid aplasta a Mónaco

El Real Madrid volvió a mostrar su mejor versión europea este martes, al golear 6-1 al Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu, en duelo correspondiente a la séptima jornada de la fase de grupos de la renovada Liga de Campeones. Los merengues, guiados por Kylian Mbappé y Vinícius Jr, dieron un paso firme rumbo a los octavos de final del torneo continental.

Mbappé, uno de los fichajes estelares de la temporada, abrió el marcador apenas al minuto 4 con una gran definición dentro del área, y repitió al 26´ con otro tanto que dejó sin reacción al arquero del conjunto del Principado. El francés sigue encendido en Europa y ya suma cinco goles en esta edición del certamen.

Tras el descanso, el dominio blanco se acentuó. Franco Mastantuono, la joven joya argentina, amplió el marcador al 51´ con un potente disparo desde la frontal del área. Solo cuatro minutos después, un autogol del defensor alemán Tilo Kehrer puso el 4-0 y prácticamente sentenció el partido.

Vinícius Jr, quien ya había dado dos asistencias, se sumó a la fiesta goleadora al 63´, tras una jugada individual en la que dejó atrás a dos defensores monegascos. El brasileño fue ovacionado por el público en el Bernabéu por su despliegue de velocidad, creatividad y sacrificio.

El Mónaco logró descontar al 72´, gracias a una aparición de Jordan Teze, pero la alegría duró poco. Jude Bellingham, que había ingresado en el segundo tiempo, selló la goleada al minuto 80 con un disparo colocado desde el borde del área, demostrando que el Real Madrid tiene talento de sobra en todas sus líneas.

Con este resultado, el equipo de Carlo Ancelotti suma 15 puntos y se coloca provisionalmente en la segunda posición de la tabla general de 36 equipos, en este nuevo formato de la Champions. Para asegurar el pase directo a octavos, sin necesidad de pasar por el play-off de repesca, deberá al menos empatar la próxima semana en Lisboa, cuando visite al Benfica en la octava y última jornada de la fase regular.

El Real Madrid no solo mostró pegada y contundencia ofensiva, sino también profundidad de plantilla y confianza plena en su juego. Una señal clara para el resto de Europa: los blancos siguen siendo serios candidatos al título.

Además, la goleada en el Bernabéu sirve para limar asperezas con la afición, que venía de silbar al equipo a pesar de su victoria en LaLiga, donde los blancos están a un punto del líder, Barcelona.