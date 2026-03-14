El Real Madrid golea al Elche y acecha al Barça

El Real Madrid derrotó 4-1 al Elche en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido que encarriló en la recta final del primer acto con tantos de Antonio Rüdiger y Fede Valverde, y en el que Álvaro Arbeloa pudo reservar jugadores en la segunda mitad, acabando el encuentro con siete canteranos y un gran gol de Arda Güler desde su propio campo.

No acusó las bajas, hasta diez, ni el cansancio del desgaste realizado en la Liga de Campeones el Real Madrid, que estrecha el cerco a un punto respecto al Barcelona, que se enfrenta el domingo al Sevilla.

El tanto de Rüdiger, con un potente derechazo a los 39 minutos, abrió el camino de un triunfo plácido, que extendió Fede Valverde con un disparo a una escuadra a un minuto del descanso, para cerrar su gran semana tras el triplete al City.

En el segundo acto, Dean Huijsen marcó de cabeza el tercero a los 66 minutos, el canterano Manuel Ángel lo hizo en su propia portería antes del gol del partido, desde más de 60 metros de Güler que cerró la goleada.

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Tenerife se luce ante un Valencia falto de acierto

La Laguna Tenerife superó este sábado al Valencia Basket por 89-71 en un partido brillante de los tinerfeños que lograron sacar de la pista a un equipo levantino que acusó en exceso su falta de acierto en ataque y sumó su sexta derrota del curso.

Concentración ante las adversidades y acierto cuando el rival te permite lanzar fueron dos argumentos claves para sumar la victoria y, si a ello se le une un rival que no logró anotar con facilidad y cuando tenía tiros cómodos no acertaba, los locales no desaprovecharon la ocasión para dominar con claridad y sumar su decimotercera victoria liguera.

Sin Gio Shermadini, que tuvo que desplazarse a Georgia para el entierro de su padre, el Tenerife fue un conjunto muy diferente al de las últimas jornadas y brilló en todos los aspectos, principalmente en los dos primeros cuartos, en los que logró alcanzar una ventaja de 21 puntos.

La Laguna salió muy concentrado desde el primer minuto, consciente de que la ausencia de Shermadini implicaría una mayor intensidad defensiva, pero lo cierto es que la intensidad atrás se la dio la efectividad que tuvo en ataque. Marcelinho Huertas empezó con un triple (3-0), pero luego llegó otro de Doornekamp (6-2).

Pedro Martínez, entrenador del Valencia, viendo que a su equipo le faltaba acierto exterior, reforzó el juego interior con la entrada de Costello y Sako. Curiosamente sería Costello quien acercaría a su equipo en el marcador anotando dos triples y poniendo a su equipo por primera vez delante en el marcador (13-14, min.6).

No afectó al Tenerife este cambio en el marcador. Su defensa seguía muy intensa y el ataque estaba funcionando. Giedriatis anotaría también su triple (16-14) y la igualdad se mantuvo hasta la entrada en cancha de Wesley Van beck. El escolta fue todo un revulsivo.

Tres triples consecutivos suyos pusieron el 28-20 en el inicio del segundo cuarto, una racha que no paró. Triple de Fitipaldo, Van Beck, de nuevo y Scrubb dispararon a los suyos en el marcador (39-22, min.14).

El Valencia se vio impotente ante el excelente ataque local y seguía sin acierto en ataque. Eso provocó un parcial de 24-2 para los tinerfeños que se fueron hasta los 21 puntos de diferencia (43-22) a falta seis minutos para la conclusión del segundo cuarto.

Dicha diferencia logró mantenerla hasta el descanso con un excelente trabajo defensivo y respondiendo siempre a los aciertos visitantes.

Como se esperaba, el Valencia salió tras el paso por vestuarios en busca de reducir diferencias. Mejoró defensivamente y se mostró más acertado en ataque. Se puso a doce puntos (50-38) con un quinteto donde todos aportaban y se aprovechaban de las dudas ofensivas del Tenerife.

Pero un mate de Doornekamp (52-38) supuso un cambio. La afición volvió a apretar, el equipo se volvió a animar y el Valencia cayó de nuevo en sus dudas iniciales (54-43, min.28).

Con 64-48 se entró en el último cuarto, diez minutos que se esperaban muy intensos con un Valencia en busca de darle la vuelta al partido, pero se encontró con un Tenerife respondón y con la necesidad de seguir dominando el choque. Con un triple del Valencia aparecía otro del Tenerife, tras canasta visitante respondía el equipo canarioe con la misma moneda.

Al final el Valencia tuvo que rendirse ante el buen partido de los locales donde brillaron todos en una faceta o en otra para mantenerse, una semana más, en puestos de playoff.