El Top 10 es el objetivo en Cadillac

México.- "Es un orgullo americano", repite Jaime Morales, respecto al proyecto de Cadillac dentro de la Fórmula Uno, en el cual Sergio "Checo" Pérez será pilar fundamental.

Estar en la categoría reina ya es todo un desafío, pero empezar una escudería desde los cimientos es algo totalmente nuevo para "Checo". Sin embargo, el carácter del mexicano es una gran herramienta para afrontar esta exigente aventura.

"Difícil lo que trae en sus hombros, porque hay que desarrollar un equipo desde cero. Él se crece mucho contra las adversidades. ´Checo´ no se da por vencido por nada", afirmó Jimmy, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Los podios y victorias lucen distantes en el regreso del mexicano a la categoría, pero Morales sabe que colocar al equipo estadounidense dentro del Top 10 sería un resultado fantástico para Pérez y la escudería.

"Vamos a pelear por los cinco, seis, ocho o 10 primeros lugares; si logra eso, y sobre todo en su primer año, si logra estar entre los primeros 10 en alguna carrera, tómalo como una victoria, es un logro. No puedes comparar equipos como McLaren, Ferrari o Aston Martin a uno que está naciendo", señaló el director de Escudería Telmex.