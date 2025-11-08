logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Tri femenil conquista el bronce en Mundial Sub-17

Por Redacción

Noviembre 08, 2025 12:19 p.m.
A
Foto: FB Selección Nacional de México

Foto: FB Selección Nacional de México

Aún cuando parecía que México se quedaría con las manos vacías, la medalla de bronce fue suya. En una cardíaca tanda de penales, las dirigidas por Miguel Gamero se apropiaron del tercer lugar en el Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos, superando 3-1 a Brasil después de que el choque —en su tiempo regular— finalizara en un empate 1-1.
Las brasileñas acariciaron momentáneamente la victoria gracias a que Kaylane Vieira burló la defensa de la arquera Valentina Murrieta.

Parecía que todo estaba perdido para el Tricolor Femenil... Hasta que, en los últimos minutos del duelo, un autogol las salvó de quedarse sin nada.
Inconsolable, la delantera Evelin Bonifácio estalló en un estruendoso llanto. El autogol que cometió en el 90'+6' obligó a que el partido se definiera desde los once pasos. Sus compañeras se acercaron a abrazarla, pero la desesperación de la futbolista brasileña era tanta que no le quedó más que cubrirse el rostro con las manos.
Una postal totalmente contraria a la del Tricolor Femenil, puesto que las jugadoras estallaron en un efusivo festejo. A partir de ese momento, la ofensiva de Brasil se volvió más agresiva.

Sin embargo, México impidió que las rivales nuevamente tomaran la ventaja en el marcador.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Violencia opaca serenata del América previo al duelo contra Toluca
Violencia opaca serenata del América previo al duelo contra Toluca

Violencia opaca serenata del América previo al duelo contra Toluca

SLP

El Universal

Barristas de los Diablos Rojos se infiltraron entre aficionados azulcremas y desataron caos y pánico frente al hotel del equipo

El Tri femenil conquista el bronce en Mundial Sub-17
El Tri femenil conquista el bronce en Mundial Sub-17

El Tri femenil conquista el bronce en Mundial Sub-17

SLP

PULSO

Entérate | Los partidos de la última jornada en Liga MX
Entérate | Los partidos de la última jornada en Liga MX

Entérate | Los partidos de la última jornada en Liga MX

SLP

El Universal

Rompe récord de audiencia la Liga MX Femenil
Rompe récord de audiencia la Liga MX Femenil

Rompe récord de audiencia la Liga MX Femenil

SLP

El Universal

El torneo Apertura 2025 rompió récord de audiencia con más de 20 millones de espectadores; el Clásico Nacional fue el más visto.