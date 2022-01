El Tri tendrá aficionados para partidos de Eliminatoria Mundialista

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Los juegos de la Selección Mexicana de Futbol contra Costa Rica y Panamá, tendrán público. Poquito, pero público al fin.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) obtuvo una medida cautelar de la FIFA para permitir que ingrese al Estadio Azteca, un grupo de control, que llevará un boleto personalizado que tiene como objetivo identificar a la gente que provoque actos discriminatorios, como el grito homofóbico, que provocó el veto por dos juegos en eliminatoria mundialista.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, explicó que a este grupo de control, de 2 mil personas, que estará integrado por empleados de la FMF y patrocinadores, se les entregará un boleto del cual tiene que obtener un código QR, para que se sepa donde están sentados y sean fácilmente identificados.

"Este es un esfuerzo que lo vamos a practicar en estos dos juegos contra Costa Rica y Panamá con el grupo de control y queremos que funcione en definitiva contra Estados Unidos", dijo el directivo.

"Con este nuevo sistema debemos de disminuir los riesgos de las nuevas sanciones. Si esto funciona, se podrá tener eco en la Liga MX, en los clubes. Lo tenemos que hacer muy bien en Selección Nacional para después los clubes lo puedan evaluar".

Explicó que entrarán "dos mil personas por juego. Es un grupo de control formado por empleados de la FMF y familiares, además de personal de socios estratégicos, invitaciones internas. No serán boletos para el público en general". Esto al final de cuentas, podría ser un golpe para la reventa.

"Esta es una medida que no está diseñada para la reventa pero tendrá un efecto drástico en ella. Quienes compren un boleto afuera del estadio y no se registren no van a poder entrar. Todos los que se registren deben de sacar un QR y sólo así podrán entrar".

Pero esto no exime de que la FMF siga la pelea en el TAS, para que la FIFA reconozca que se ha equivoca en su actuar con México, al no reconocer los esfuerzos que se han hecho para erradicar el grito y demás actos discriminatorios.

"Estamos que se reconozcan los tres pasos reconocidos por la FIFA, que los aplicamos desde el 2019. En estos juegos no se llegó al tercer paso, por eso cuestionamos la sanción. Además no se están considerando los esfuerzos que sí se han hecho durante estos años...

"La cantidad de gritos ha disminuido radicalmente, y eso es lo que se pelea en el TAS, y por eso se le solicitó medidas cautelares para meter este grupo de control y poder eliminar actos discriminatorios. No es posible seguir avanzando si no nos permiten tener gente en los estadios".

Los juegos contra Costa Rica y Panamá, serán muy pegados al Mundial de Clubes, por lo que se habla que Rayados ha pedido que no se convoque a sus jugadores. "Lo hemos venido platicando con Rayados desde hace algunas semanas.

"Se están buscando las mejores soluciones, pero agradecemos a la directiva de Rayadas por el apoyo que nos dan a las Selecciones Nacionales. El Tata contará con todos los jugadores que requiera".

Finalmente puso punto final a las especulaciones de si el nuevo estadio de Tigres, podría ser sede para el Mundial del 2026. "La carrera ya empezó para las sedes, y uno de los requisitos el grupo que participó en el Unidos 2026, es que las sedes fueron en estadios que ya estuvieran funcionando y terminados. No podemos considerar proyectos".