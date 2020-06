El VAR se protege del coronavirus

En México, la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol no se ha manifestado acerca de su utilizará VAR, el Asistente de Arbitraje en Video, en el regreso de la Liga MX anunciada para mediados de julio.

La FIFA recomendó que por los altos costos que conlleva el VAR, las Ligas que ya han sido autorizadas a utilizarlo, podrían suspenderlo hasta que las finanzas se recuperen debido a la pandemia del coronavirus.

Además de esto había la inquietud de cómo se protegerían los árbitros VAR de un posible contagio de Covid-19, debido al poco espacio que hay en la camioneta donde se encuentran los monitores. En España ya han pensado en esto y todo hace indicar que no solo continuarán utilizando el VAR, sino que además no reducirán al personal dentro de los cuartos.

La clave será poner acrílicos para dividir las zonas de trabajo que estarán debidamente saborizadas, además de los que jueces llevarán todos los implementos, cubrebocas o caretas, para evitar posibles infecciones.