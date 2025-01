Elías Montiel: Debut y sueños en los Tuzos de Pachuca

Aunque no se coronaron en la final de la Copa Intercontinental, los Tuzos de Pachuca dieron la cara en representación del futbol mexicano. Y le hicieron frente a un imponente Real Madrid, que jugó de inicio con figuras como Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham y Vinícius Júnior.

En el encuentro, uno de los futbolistas que brilló en la cancha del Estadio Lusail fue Elías Montiel, joven promesa de diecinueve años, quien lanzó un mensaje al balompié internacional: "Que sepan que el talento mexicano también está".

Elías sueña con llegar al Manchester City de la Premier League. Y aunque sabe que es difícil, no es un anhelo imposible de cumplir. Menos ahora que demostró de qué está hecho, al convertirse en el ganador del Balón de Bronce en la Copa Intercontinental de la FIFA.

"Yo sé que es complicado, que todo el trabajo que se necesita hacer para llegar allá no es fácil. Muchas veces sí pienso en que puedo llegar a pasar o no, pero pues yo vivo el ahora y sé que con las capacidades que estoy demostrando, que voy a demostrar y que todavía me falta por demostrar. Voy a llegar a un equipo de ahí", platicó para los micrófonos de FOX Sports.

En el presente, Elías quiere seguir luchando día a día para formar parte del Mundial Sub-20 que se celebrará en Chile.

"Tu mente se abre... El panorama que tienes, de cuando estabas acá a cuando pasas al otro lado, ya te cambia todo. Entonces, yo creo que maduras un poco más rápido, te das cuenta de las cosas, valoras un poco más las cosas también estando lejos de tu familia, y las acciones y las decisiones que tomes también cambian demasiado", se sinceró.

Ya de regreso en México, los Tuzos de Pachuca verán acción hasta enero, cuando empiece el Clausura 2025.

El día que Elías Montiel debutó con los Tuzos de Pachuca

Fue en un no tan lejano 10 de julio de 2023 cuando Elías Montiel debutó en la Jornada 2 del Apertura 2023, ante la Fiera de León.

Un día lluvioso en el Estadio Nou Camp.

"Me acuerdo que ese partido, antes, igual que había una tormenta, se pospuso, y pues yo ya estaba nervioso. Estaba ansioso de poder jugar, hasta que salimos a la cancha, ya ahí se me olvidó todo. Se me olvidó que iba a debutar, que tenía 17 años, que apenas era nuevo en todo esto, y nada más me dediqué a hacer lo que me gusta, que es jugar", finalizó.