Eliminatorias Copa del Mundo: Horarios y canales para los partidos

Polonia, Finlandia, Luxemburgo y Eslovaquia también se enfrentan en la jornada de eliminatorias.

Por El Universal

Septiembre 07, 2025 03:27 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este domingo, continúan los partidos clasificatorios europeos para el Mundial de 2026, donde dieciséis equipos de la UEFA buscarán un boleto para formar parte de las cuarenta y ocho selecciones que escribirán historia en la próximo Copa del Mundo.

En total, solamente doce selecciones del "viejo continente" tendrán un boleto para el evento deportivo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. De ellas,

Los partidos que se disputarán este domingo corresponden a la Fase de Grupos de la clasificación, ya que los Play-Offs se definirán hasta marzo del siguiente año. Precisamente, tres meses antes de que suene el silbatazo inicial del Mundial.

Como parte de la agenda dominical, Alemania se enfrentará a Irlanda del Norte. Así como Turquía jugará contra España.

En el caso de ésta última, "La Roja" buscará hilar veintisiete partidos sin perder, posicionándose como uno de los compromisos más llamativos del día.

Mientras que, por su parte, Alemania carga con la necesidad de una victoria, luego de que cayeran ante Eslovaquia en su debut de eliminatorias.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver los partidos de clasificación.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo?

Domingo, 7 de septiembre

Alemania vs Irlanda del Norte | 12:45 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.

Turquía vs España | 12:45 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.

Polonia vs Finlandia | 12:45 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.

Luxemburgo vs Eslovaquia | 12:45 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.

