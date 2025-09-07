logo pulso
343 mil potosinos salieron de la pobreza, pero persisten rezagos

Convenio entre Sedesore y Secretaría de Salud para mejorar servicios en San Luis Potosí.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 07, 2025 01:46 p.m.
A
343 mil potosinos salieron de la pobreza, pero persisten rezagos

En cuanto a los rezagos que persisten para abatir la pobreza en San Luis Potosí, se trabaja de manera interinstitucional para lograr mayor cobertura en las cuatro regiones geográficas de la entidad, declaró María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

Si bien los indicadores de pobreza bajaron en 2024, cuando 343 mil personas abandonaron esa condición en comparación con las que había en 2016, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también muestran que persiste la inequidad en ingresos y altos índices de población sin seguridad social.

La funcionaria estatal dijo que la semana pasada la Sedesore firmó un convenio con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa), a fin de ampliar campañas dd vacunación y acceso a medicamentos y métodos anticonceptivos.

"Sin duda es reaccionar al tema de lo que hemos generado, pero también considerar otros programas que debemos implementar como es el tema de salud", puntualizó.

