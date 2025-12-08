logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Embajada de EU solicita información sobre paradero de Ryan Wedding

La embajada de Estados Unidos pide colaboración ciudadana para localizar a Ryan Wedding, acusado de narcotráfico y nexos con el Cártel de Sinaloa.

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 06:47 p.m.
A
Embajada de EU solicita información sobre paradero de Ryan Wedding

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La embajada de Estados Unidos en México hizo un llamado a aportar información sobre el paradero del exatleta olímpico Ryan James Wedding, a quien señaló de estar en alianza con el Cártel de Sinaloa.

En un nuevo video difundido en sus redes sociales, la embajada estadounidense indicó que James Wedding es uno de los criminales más buscados del FBI por dirigir una organización violenta dedicada al tráfico internacional de cocaína.

"Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia, si tiene información sobre James, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos al 5525 7920 00", destacó la representación diplomática a cargo del embajador Ronald Johnson.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció en noviembre una operación policial para encontrar al exatleta olímpico acusado de liderar una red de narcotráfico y de trabajar con el Cártel de Sinaloa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Wedding es un exatleta olímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional. (...) Actualmente, es el mayor distribuidor de cocaína de Canadá", dijo Bondi.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Embajada de EU solicita información sobre paradero de Ryan Wedding
Embajada de EU solicita información sobre paradero de Ryan Wedding

Embajada de EU solicita información sobre paradero de Ryan Wedding

SLP

El Universal

La embajada de Estados Unidos pide colaboración ciudadana para localizar a Ryan Wedding, acusado de narcotráfico y nexos con el Cártel de Sinaloa.

AC Milan remonta y vence a Torino en la Serie A
AC Milan remonta y vence a Torino en la Serie A

AC Milan remonta y vence a Torino en la Serie A

SLP

AP

El AC Milan retoma el liderato de la Serie A tras vencer a Torino con un doblete de Pulisic

Polémica entre Mohamed Salah y Arne Slot en Liverpool
Polémica entre Mohamed Salah y Arne Slot en Liverpool

Polémica entre Mohamed Salah y Arne Slot en Liverpool

SLP

AP

Arne Slot sorprende al no convocar a Mohamed Salah para el crucial encuentro.

Abierto Británico 2028 se retrasa por Juegos Olímpicos de Los Ángeles
Abierto Británico 2028 se retrasa por Juegos Olímpicos de Los Ángeles

Abierto Británico 2028 se retrasa por Juegos Olímpicos de Los Ángeles

SLP

AP

Descubre cómo el calendario de golf 2028 se ve afectado por los cambios anunciados por la R&A para el Abierto Británico y otros torneos destacados.