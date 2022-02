Emma Raducanu se retira por lesión y Daria Saville avanza

Una sorpresa más en el Abierto de Zapopan, Daria Saville se llevó la victoria sobre Emma Raducanu, quien en el tercer set se retiró del duelo por una lesión muscular. De esta manera la australiana se impuso 5-7, 7(4)-6 y 4-3 (al momento del retiro) y ya está en los octavos de final.

Este enfrentamiento duró tres horas y 36 minutos, el más largo en esta edición 2022, era de los duelos más esperados porque la ganadora del US Open se presentaba ante la afición mexicana, pese a no ganar sí brindó un gran espectáculo y la australiana regaló una gran remontada.

Raducanu batalló una hora y 20 minutos para llevarse el primer set 7-5, el juego mostró ritmo -una golpeaba, la otra respondía y viceversa- cuando la británica tenía la ventaja la australiana respondía para volver a igualar, al final las dobles faltas y un disparo que impactó en la red le costó perder el set a Daria.

Para el segundo set Emma se empezó a ir arriba, ganaba parcialmente 3-0 y Saville logró poner la pizarra 6-6, fue aquí cuando todo cambió. Raducanu erraba, sus tiros iban a la red, mientras que Daría se mostró más precisa y logró darle la vuelta, el duelo se definió en tie break a favor de la Saville 7-6, tras una hora y 21 minutos.

Con ese resultado la tenista de 27 años de edad y quien ocupa el lugar 610 en el ranking de la WTA se llenó de motivación y grito hacia las gradas "¡Vamos!".

Llegó el momento de una pausa, para darle pie a la gran sorpresa de la noche. Saville se encontraría con una victoria ante la sembrada número uno del Abierto Zapopan. El rostro de ambas mostraba cansancio y sus piernas ya no pudieron, Daria primero sufrió un calambre, el sistema para revisar las jugadas falló, generó la molestia de Emma, quien minutos después presentó una molestia y tras la revisión médica anunció que no podía continuar en la cancha dura, ante la sorpresa de todos los asistentes.

Así, con la pizarra 4-3 Saville se llevó el triunfo de manera muy peculiar. En los octavos de final se enfrentará a la estadounidense Dolehide.

"Estoy muy feliz", fueron las únicas palabras que brindó la australiana tras salir del estadio, de igual forma se dio el tiempo de atender al público con fotos y autógrafos.