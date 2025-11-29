Empate entre Marsella y PSG en la Ligue 1

PARÍS (AP) — Marsella perdió la oportunidad de superar al Paris Saint-Germain en la cima de la Ligue 1 el sábado después de conceder un gol en el tiempo de descuento en un juego que terminó 2-2 en casa contra Toulouse.

El PSG había perdido antes 1-0 ante Mónaco, sumando su segunda derrota de la temporada después de 14 jornadas, tantas como en toda la temporada pasada para el campeón defensor; el PSG está un punto por delante del Marsella.

Sin embargo, Lens puede tomar el primer lugar el domingo si gana ante Angers.

El delantero brasileño Emersonn silenció a la afición local del Marsella en el Stade Vélodrome con un gol.

Igor Paixão empató a mitad de la segunda parte tras recibir un pase largo de Bilal Nadir y regatear al portero. El mediocampista Pierre-Emile Höjbjerg cabeceó un centro de Aubameyang a corta distancia a los 74 minutos.

Pero la defensa del Marsella se durmió y el delantero suplente Santiago Hidalgo cabeceó un saque de banda largo.

Minamino hunde al PSG

El delantero japonés Takumi Minamino le dio la victoria al club del principado con su gol a los 68 minutos.

"Es difícil mantener la regularidad cuando se cometen errores individuales. Ha sido nuestro peor partido de la temporada", dijo Luis Enrique, el técnico del PSG. "Ellos lo merecieron más que nosotros. Fue una mala noche para nosotros, una noche muy mala".

El centrocampista local Lamine Camara tuvo suerte de escapar solo con una tarjeta amarilla al inicio después de una peligrosa entrada sobre el arquero Lucas Chevalier, pegándole fuerte al tobillo derecho de Chevalier después de que éste había pateado el balón.

Chevalier se recuperó e hizo una buena intervención con una mano más tarde en la primera mitad.

El centrocampista portugués Vitinha, quien fue el autor de un brillante hat-trick en la Liga de Campeones a mitad de semana, fue sometido por el mediocampo de Mónaco.

El PSG estuvo expuesto a los contragolpes y Minamino anotó cuando controló hábilmente el pase de Aleksandr Golovin desde la izquierda y batir a Chevalier.

Mónaco acabó con 10 hombres cuando su zagueron Thilo Kehrer fue expulsado a los 80 tras una revisión de video después de empujar a un jugador del PSG por la espalda. El volante Paul Pogba ingresó por Mónaco al al final del encuentro.

En el otro juego del sábado, Paris FC empató en casa con el colista Auxerre 1-1.