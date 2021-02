En Brasil nombran a Ferretti como el "Ferguson de la Liga MX"

En Brasil ya se habla del próximo rival del Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores: los Tigres.

El club de la Liga MX enfrentará al brasileño en las semifinales del Mundial de Clubes y, en su análisis, compararon a su compatriota, Ricardo Ferretti, con Sir Alex Ferguson, considerado como uno de los mejores entrenadores en la historia.

Igor Resende, periodista de ESPN Brasil, escribió sobre el timonel felino, siete veces campeón en la Primera División en el balompié tricolor: "Ricardo 'Tuca' Ferretti, el brasileño que llegó a México hace casi 30 años y nunca ha sido despedido de un puesto en el fútbol mexicano. Es Sir Alex Ferguson de la Liga MX".

Los elogios por el naturalizado mexicano no cesaron.

"Él manda, y desde que llegó a Tigres cambió la cara de ese equipo. Un equipo que tuvo un título de Liga MX en su historia hasta la llegada de Ferretti, quien le dio al club una tremenda década. Lo ganaron todo: múltiples Ligas MX, Copa MX, Campeones de la Conca ... Y también fueron finalistas de la Libertadores en 2015. ¡En cualquier torneo compiten!".

Ferretti y los regiomontanos triunfaron en los cuartos de final del Mundial de Clubes, por lo que el domingo, en la siguiente ronda, se toparán ante el Palmeiras, monarca del torneo más importante en América.

"Y hablemos de dos cosas que 'Tuca' Ferretti hace bien. La primera es qué tan bien se trata el balón, la posesión del balón es fundamental en cualquier equipo, nunca pierden el balón, siempre tienen un alto porcentaje de posesión del balón. La segunda es una buena organización defensiva. Si algo se reconoce en 'Tuca' Ferretti es una buena organización defensiva. Hay quien dice que es muy defensivo, hablan del 'Tucamión', que sería aparcar el autobús delante de la portería, pero no es así. Vemos en los equipos de 'Tuca' mucho cuidado con el balón, buen volumen de juego, pero lo acusan de no ser espectacular por el tipo de equipo que tiene".