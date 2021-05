"En Cruz Azul no tenemos presión", dice Ignacio Rivero

Con todo y la amenaza del gol de visitante del Pachuca, lo sucedido en las últimas semifinales y la sequía de 23 años sin títulos, en el Cruz Azul no tienen presión, asegura Ignacio Rivero. El paraguayo –multifacético en el sistema de Juan Reynoso– explicó que la fórmula de La Máquina durante el Guardianes 2021 ha funcionado, con resultados positivos reflejados en la cancha y no cambiarán su idea para el partido de mañana.

"No tenemos presión... confiamos en lo que hacemos todos los días, tratamos una línea y no hay que salirnos de ella, solo reafirmar y concretar todo lo bueno que se viene haciendo", dijo el celeste plurifuncional.

El Cruz Azul enfrenta este sábado por la noche al Pachuca, en la vuelta de las semifinales del Guardianes 2021 con el marcador global en empate a ceros. Aunque mantener el mismo resultado le da el pase a los cementeros, cualquier gol de los Tuzos los obligará a ganar el encuentro. "Ninguna serie se resuelve en la ida en Liguilla, ya lo dijo el profe [Reynoso]. Capaz que no sacamos ventaja, pero dejamos el arco en cero, que es importante, y ahora vamos por el objetivo", subrayó Rivero. El sudamericano elogió la mentalidad que existe dentro de La Noria, ya que "al que le toque jugar no importa, lo que sí importa es defender esta camiseta [...] Tenemos convencimiento y eso es lo que rodea al vestidor".

Rivero aseguró que la presencia de aficionados en el Estadio Azteca también será un impulso anímico para el Cruz Azul, al invitar a los seguidores a alentar a los cementeros, rumbo al pase a la final del Guardianes 2021.