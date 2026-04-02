En duelo de leyendas, Blanco enfrentará al "Pibe"

CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa del Mundo de 2026 ha puesto a México en el centro de la atención internacional, país que en cuestión de semanas será escenario del inicio del torneo más importante de la FIFA, en una edición cargada de historia y significado. Los reflectores que acompañan al Mundial han provocado que, en los últimos meses, diversas figuras del futbol internacional visiten territorio mexicano, no solo para conocer las sedes mundialistas, sino también para experimentar de primera mano la pasión con la que se vive el balompié en el país.

A esa lista de nombres ilustres se sumará ahora el emblemático atacante colombiano Carlos "El Pibe" Valderrama, quien, junto a otras leyendas del futbol cafetalero, enfrentará a figuras de México en un partido amistoso que promete revivir grandes recuerdos y reunir a generaciones marcadas por el talento y la historia del futbol.

El partido, que se disputará el próximo sábado 4 de abril en el estadio Miguel Alemán Valdés de Celaya, ha encontrado un ingrediente especial que ha encendido la emoción de los aficionados. Frente al icónico referente del futbol colombiano, estará Cuauhtémoc Blanco, mítico jugador mexicano cuya participación ya fue confirmada, protagonizando así un duelo que despierta nostalgia y expectativa entre los seguidores del balompié.