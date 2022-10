En duelo de monarcas, Lluvia se convirtió en la Campeona Universal

A-AA+

El cambio físico y sobre todo mental que ha tenido la luchadora Lluvia en los últimos años, la llevaron hace unas horas a la cima de las llamadas "Amazonas" del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Siempre atrapó las miradas por su belleza, ahora es una esteta capaz de vencer a cualquiera. Nivel que demostró ante La Jarochita para convertirse en Campeona Universal de la empresa.

"Me costó mucho, estoy cansada, me mermó Jarochita, pero fui la mejor", presume. "Es un orgullo ser la Campeona Universal, me preparé y entrené fuerte, ahora sé que el sacrificio tiene su recompensa".

Vencer a La Jarochita fue una prueba especial, ya que son monarcas nacionales de parejas, así que no había muchos secretos entre ellas.

"Es una gran compañera, pero ahora me demostró ser una enorme rival. Fue un encuentro indomable, nos hará más fuertes y los que esperaban que tuviéramos un rompimiento, se van a quedar con las ganas esta vez", valora.

Una noche de consagración para la capitalina ante la de Veracruz, cita en la que tuvo un respaldo gigante. "Fue un placer llevar a la estandarte Marcela en mi esquina, un orgullo más para estelarizar la batalla".

Así que desde la alturas, la hija de Sangre Chicana advierte. "Está prohibido bajar el nivel para las 'Amazona', el martes tenemos una función solo de mujeres en la Arena Coliseo de Guadalajara; y vamos a buscar que eso se repita en la Arena México".

Lluvia se convirtió en la tercera monarca universal del CMLL. En 2019, la panameña Dallys fue la primera en conquistar el cetro; dos años después, La Jarochita se apoderó del trono que se disputa anualmente, salvo el 2020, debido a que la pandemia de Covid-19 impidió realizar esa función.