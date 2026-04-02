En duelo de pitcheo, Gallen supera a Skubal

PHIENIX.- Zac Gallen superó en el duelo al dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana Tarik Skubal, Corbin Carroll conectó un jonrón y los Diamondbacks de Arizona superaron el miércoles 1-0 a los Tigres de Detroit para barrer la serie de tres juegos.

Carroll conectó un jonrón entre el jardín izquierdo y el central en la primera entrada para darles a los D-backs una ventaja de 1-0. Fue apenas el sexto jonrón que el zurdo Skubal había permitido en toda su carrera a un bateador zurdo.

Skubal (1-1) creció en Kingman, Arizona, a unas 3 horas y media en auto de Chase Field. El lanzador de 29 años tuvo el control total —salvo por el jonrón de Carroll—, al permitir seis hits y ponchar a tres en siete entradas.

Pero Gallen (1-1) toleró cuatro inatrapables, recetó un par de ponches y necesitó 88 lanzamientos en seis entradas. Colt Keith estuvo cerca de empatar el juego en la tercera entrada por los Tigres, pero se conformó con un doble después de que su elevado largo rebotó en el acolchado amarillo en la parte alta de la barda entre el jardín derecho y central.

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Los Tigres tuvieron otra oportunidad en la sexta tras el triple con un out por parte del novato Kevin McGonigle, pero el venezolano Gleyber Torres conectó una línea a su compatriota, el primera base Jose Fernandez, quien tiró a tercera para sorprender a McGonigle fuera de la almohadilla y completar una doble matanza que terminó la entrada. El nicaragüense Jonathan Loáisiga se encargó de la novena entrada para lograr su primer salvamento con los Diamondbacks, y apenas el noveno de su carrera de nueve años.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 4-1. El puertorriqueño Javier Báez de 3-0.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 3-0, Geraldo Perdomo de 4-0. Los venezolanos Gabriel Moreno de 3-0, Ildemaro Vargas de 3-1, Fernández de 3-0.