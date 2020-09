En feria de goles, León vence en casa de los Gallos 3-2

La semana 10 del Guard1anes 2020 continuó su curso con una rivalidad del bajío mexicano, entre los Gallos de Querétaro que recibieron los Esmeraldas de León, cotejo que termino con la victoria de por marcador de .

Durante los primeros minutos ambos conjuntos se dedicaron a agredir la portería contraria, pero los Panzas Verdes sacaron la mejor parte a los 18 minutos cuando Ángel Mena metió un gran gol de volea a pase flotado de Luis "Chapo" Montes para el 1-0. Ambos cuadros siguieron con la vocación ofensiva durante el tiempo restante pero la pizarra no se movió más antes del descanso.

Las revoluciones bajaron un poco para el segundo lapso, no obstante, el peligro era latente en ambos lados de la cancha hasta que, a los 67 corridos, los Gallos cantaron cuando Omar Arellano dejó atrás a su marca y sin problema colocó un cabezazo abajo y junto al poste para emparejar el tanteador.

No conformes los emplumados siguieron presionando y en un tiro libre el silbante, Marco Antonio Ortiz, marcó un penalti por una indiscutible mano en el área del Yario Moreno, quien estaba en la barrera, que firmó Kevin Ramírez a los 72, dejando el 2-1 y dándole la vuelta al partido.

No obstante los Panzas Verdes contraatacaron y con un balón que rechazó el guardameta, Gil Alcalá, León no perdonó vía Emmanuel Gigliotti quien contraremató para el 2-2 a los 76 minutos.

Con el momento del partido a su favor La Fiera arremetió de nuevo y tres minutos después, de nuevo Gigliotti anotó, cuando se elevo por encima de todos los Gallos y cabeceó para una nueva voltereta en el marcador y decretar el triunfo de León por 3-2.

Para la fecha 11 Querétaro visitará a los Tigres el sábado a las 19:00 horas, mientras que el lunes León recibe a los invictos Pumas de la UNAM a las 21:00 horas en lo que podría ser una lucha por el primer lugar del futbol mexicano.