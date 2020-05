En Francia suena José Juan Macías como próximo refuerzo

El mexicano José Juan Macías tendría posibilidades de jugar en la Liga de Francia, competición que no pudo concluir la temporada 2019-21, por la pandemia de coronavirus, aunque están próximos a regresar a los entrenamientos.

De acuerdo con el periodista francés Manu Lonjon, cuya información ha sido replicada por diversos medios de su país, el delantero del Guadalajara está en las pretensiones del Lille.

"Tendremos contacto con una figura del futbol mexicano", señaló una fuente cercana del Lille a Lonjon.

Para hacerse de los servicios de J.J. Macías, el conjunto galo tendría que desembolsar, al menos, unos 10 millones de dólares.

Macías tiene 20 años de edad y debutó el 22 de julio de 2017, en un Guadalajara vs Toluca. En 2019 estuvo a préstamo con el León y para el Clausura 2020 regresó con el Rebaño; en el certamen que no pudo concluir por la pandemia de coronavirus, el tapatío marcó cuatro goles, a lo largo de ocho partidos (616 minutos).