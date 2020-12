En León no se sienten con el título en la mano

Todos dicen que León tiene un pie con el título, pero los futbolistas de los Esmeraldas como William Tesillo saben que para festejar primero hay que jugar la serie.

"Será un juego muy complicado", mencionó el colombiano, "vi el juego Pumas vs Cruz Azul, lo hicieron excelente, y por eso llegan con un ánimo muy en grande, pero sabemos que son dos partidos y el que menos se equivoque se llevará el campeonato".

Los Esmeraldas han aprendido en esta Liguilla a no dar nada por sentado: "Con Puebla nos costó el primer juego, regalamos un tiempo y en estas instancias no podemos regalar nada, así que hay que salir al 100 por ciento, en estos partidos, los pequeños errores marcan mucha diferencia. Será un juego aguerrido, Pumas tiene mucha calidad".

Así como en el Universidad Nacional piensan que para ganarle al León hay que quitarle el balón, los Panzas Verdes aseguran que hay que bajarle el ánimo al rival: "Los Pumas son muy aguerridos, corren todo el partido y por alto van muy bien, pero debemos estar muy concentrados e igualarlos en emotividad".