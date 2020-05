"En México, te aclimatas o te acliching...", dice Enrique Esqueda

Enrique Esqueda, campeón mundial Sub-17 en Perú 2005 y actual jugador del East Bengal de la I-League de India, se pronunció en contra de la eliminación del ascenso en México, los motivos principales el corte de procesos a los jóvenes y despido de jugadores mayores a los 23 años.

"Estoy en contra, se tiene ascenso y descenso hasta en la India y además porque cortan proceso a muchos jóvenes y también lo hacen con los mayores que son los que le pueden dar experiencia".

"Le quitan el trabajo a muchos compañeros y las familias se quedan volando porque ahora deben buscar equipo y empezar de cero".

Agregó que para que el futbol mexicano alcance los primeros planos mundiales es importante la unidad del gremio de futbolistas y el darle mayor voto a la voz del jugador.

"Los protagonistas somos los futbolista, los de atrás nos respaldan pero me parece que el protagonista debería tener más voz y voto, mientras no exista eso en México nos van a seguir mangoneando, aquí es o te aclimatas o te aclichingas".

Esqueda Tirado, quien inició su carrera con las Águilas del América en 2006 y que vivió un paso por el fútbol polaco invitó a sus compañeros de profesión a ver más allá y buscar cumplir el sueño de jugar en Europa.

"El futbolista mexicano debería estar abierto a nuevos horizontes, Polonia puede ser una opción y vitrina para los mexicanos, existe miles de personas que te ven, cuando terminé la temporada recibí ofertas de Chipre, Dinamarca, en fin mucho fútbol pero estamos cerrados en tratar de llegar a los mejores clubes".

Sobre su presente y futuro el canterano americanista reconoció que vive muy bien en la India, lugar donde espera vivir mucho más tiempo y después de la mano del fútbol conocer otros lugares del mundo.

"Nunca nos imaginamos la oferta de la India, yo quería irme a jugar a lugares exóticos como Japón, China o Malasia... al final la decisión la tomó mi esposa, la convencieron diciéndole que nos daban todo y a la fecha no me arrepiento y estoy enamorado la India, es un país fabuloso y su gente es increíble donde se vive muy bien".

"Estoy en el mejor equipo de la India, el más ganador y popular muy similar a lo que provoca el América, mi plan es estar aquí unos años más y después ir a conocer otro lugares".