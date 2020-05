En nuestra época, LeBron habría sido del montón: Dennis Rodman

Las comparaciones entre Michael Jordan y LeBron James han sido constantes desde que el segundo ganó su primer anillo con el Heat; sin embargo, quienes jugaron con/contra "Su Majestad" aseguran que no debería ser así.

Dennis Rodman, cinco veces campeón de la NBA, se sumó a la discusión y lo hizo completamente del lado de quien fuera su compañero durante tres años (1995-1998) en Chicago.

Concretamente, el "Gusano" descalificó a James, como muestra de que no está de acuerdo con quienes incluyen al "23" de los Lakers en el debate para definir al mejor basquetbolista de la historia.

"Yo podría haberlo parado sin problemas; es fácil de marcar y no tiene movimientos. [Scottie] Pippen lo hubiera detenido antes de que llegara a mi zona", inició, en entrevista con el portal Overtime.

Y luego, disparó. "En nuestra época, LeBron hubiera sido un jugador del montón. Solamente es grande, pero yo me enfrenté a jugadores más fuertes y grandes que él", recordó.

En el documental "The Last Dance", se evidencia que los Pistons recurrieron a los golpes como estrategia para detener a Jordan y a unos Bulls que apenas comenzaban su camino a la gloria.

Rodman, quien formaba parte del quinteto de Detroit, encontró ahí el argumento para minimizar la comparación.

"Michael llegó a la Liga cuando se podía golpear al rival, tirarlo al suelo, hacer un tiro y regresar rápidamente a defender", atajó, sin darse tiempo de explicar la suavidad del baloncesto en la actualidad.