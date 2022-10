En Pachuca no se consideran favoritos para la final contra Toluca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- A Nicolás Ibáñez se le pregunta si los Tuzos del Pachuca son el máximo favorito en la gran final del Apertura 2022, contra el Toluca. El argentino no duda en responder, pero con otra pregunta: "¿Favoritos nosotros? Para nada. Toluca eliminó al que decían que ya era campeón [América]. Será final pareja, que sea un lindo espectáculo, y ojalá que sea a nuestro favor".

Las piezas están sobre el tablero, el matador de los Tuzos asegura que no se sienten ni más ni menos que el Diablo, y le van a pelear con todo por la corona: "Toluca ha eliminado al Juárez, al Santos, al América, viene desde el repechaje, no podemos decir para nada que seamos los mejores, eso sí, la vamos a pelear [la corona] y que gane el mejor".

Cada minuto cuenta, aquí se jugarán mínimo 180 y podrían sumarse 30 más, si hay tiempos extra y los penaltis. "Hemos aprendido del pasado, de la final anterior [contra el Atlas], nos superaron en la ida, y en la vuelta nos quedamos cortos, a un gol, así que hay que tratar de ser contundentes y ganar".

En lo que toca a su desempeño en lo particular, el argentino se dice en un gran momento y, sin duda, reconoce que esta ha sido la mejor temporada en su carrera, al marcar 11 goles en campaña regular y tres en Liguilla: "Sí, es una gran temporada en primera, aunque con [Atlético de] San Luis en el Ascenso también me fue muy bien. Puede que sea un gran torneo en lo particular, pero el objetivo de todos es ir por el título y es en lo que nos enfocamos".