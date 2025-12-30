Encuentra Nájera a su heredero

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Nájera, pionero y referente del basquetbol mexicano en la NBA, dejó una huella imborrable como uno de los jugadores más combativos y respetados de su generación.

Con la experiencia que le dieron los años, Nájera no dudó en hablar de Karim López, un prospecto que se prepara para el Draft 2026 y que, según el histórico exjugador, posee las cualidades necesarias para convertirse en el mejor representante mexicano en las duelas.

"Karim tiene un gran talento, las dimensiones, la estatura y todas las habilidades para ser uno de los mejores del mundo. Tiene mucho más talento que yo; el único que tenía ese talento era Horacio Llamas. Tiene la oportunidad de superar los logros que conseguimos, alcanzar una carrera de 20 años y espero que sea el primer campeón mexicano", mencionó.

Agregó que López deberá cuidarse de las lesiones y prepararse en Estados Unidos y México para elevar su potencial.

"Tiene un reto más grande, va a tener la oportunidad y requerirá mentalidad y corazón. Ya no tiene que demostrar que es un talento de NBA, lo van a adquirir en el Draft. Yo le aconsejaría regresar a México o a los Estados Unidos con un staff que lo ayude a acelerar su experiencia y habilidades", dijo el ex jugador de los Mavs.

Veánlo como una industria

El basquetbol en México se ha consolidado como uno de los deportes más practicados y con mayor arraigo, presente en escuelas, parques y ligas locales.

Sin embargo, esa popularidad no se refleja en grandes resultados a nivel internacional, donde las selecciones nacionales y talentos emergentes aún enfrentan obstáculos para competir contra potencias.

El difícil escenario de la disciplina fue analizado por Eduardo Nájera, histórico exjugador de la NBA, quien señaló que, pese al interés de los jóvenes, estos pierden toda posibilidad de trascender al faltarles algo en su etapa estudiantil.

"Hay un interés gigante de las nuevas generaciones con el basquetbol. Las redes sociales ayudan mucho; hace 30 años tenías que buscar la antena para ver un juego de la NBA. Hay mucho talento en todo el país, pero existe una desconexión en la etapa de la adolescencia entre la preparatoria y la universidad", mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Nájera, quien conoció de primera mano la fórmula del éxito en Estados Unidos para descubrir prospectos, agregó que en México hacen falta más eventos y mejores ligas colegiales, además de considerar al deporte como una industria, lo que permitiría proyectar al talento nacional en el extranjero.

"Nos faltan eventos, mejores ligas colegiales; allí se pierde el talento. Debe ser un trabajo colectivo entre gobierno e iniciativa privada. En Estados Unidos todo es industria y en México no es así. Muchos empresarios no lo entienden, hay poco interés. Tenemos que unir fuerzas y, definitivamente, tendríamos a los mejores jugadores en las mejores ligas del mundo", finalizó.