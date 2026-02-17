logo pulso
Enfrentará doble jornada Potosinos FC

Por Romario Ventura

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
Enfrentará doble jornada Potosinos FC

La escuadra del Potosinos Futbol Club afrontará una doble jornada durante esta semana y este martes 17 de febrero intentará rectificar el camino y reencontrarse con la victoria, cuando reciba la visita del León-Gen, en duelo correspondiente a la jornada 21 de la temporada 2025-2026 del Tercera División Profesional, dentro del Grupo XII.

A pesar de que el conjunto potosino ha mostrado buen desempeño en la cancha, los resultados no se le han dado en las últimas fechas, acumulando dos derrotas consecutivas, situación que buscarán revertir este martes frente al cuadro leonés.

El proceso de adaptación a un nuevo sistema de juego, tras la llegada de un nuevo cuerpo técnico, no ha sido sencillo; sin embargo, el equipo ha mostrado una mejoría gradual en su funcionamiento colectivo, por lo que se espera que en este compromiso puedan sumar los tres puntos y cortar la racha negativa.

El encuentro está programado para las 10:00 horas en el Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, en su campo sintético, por lo que se invita al público en general a acudir y brindar su apoyo al conjunto del PFC.

El compromiso no será sencillo, ya que León-Gen se ubica actualmente en el cuarto lugar de la clasificación general, con 18 partidos disputados, 11 triunfos, 3 empates, 4 derrotas y 38 unidades. Por su parte, Potosinos Futbol Club ocupa el noveno sitio, con 19 encuentros, 8 victorias, 2 empates, 9 derrotas y 27 puntos.

Tras este compromiso, el PFC volverá rápidamente a la actividad, ya que el viernes 20 de febrero visitará al Necaxa a las 11:00 horas, en la Casa Club, cancha sintética 4, en la ciudad de Aguascalientes.

