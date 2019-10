Enrique Bonilla acepta culpas por la violencia en el futbol mexicano

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aceptó que en la violencia en el futbol mexicano, "todos tenemos culpa", pero de la misma forma mando un mensaje contundente a las barras, "no necesitamos su color".

De cara a la Fecha 15, donde se comenzará a sancionar el grito de "Puto", Bonilla reconoció que Liga y clubes han dejado de hacer mucho para evitar que la violencia se presente en el futbol.

"Para nosotros está claro que hay que trabajar de la mano con los clubes, hay muchos pasos por dar, hay mucho que hacer, trataremos los puntos que han quedado pendientes", dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, reconoció que "todos hemos tenido nuestra parte de culpa, nosotros hemos estado en la mejor disposición, estamos tomando cartas en el asunto, revisar todo lo que se ha fallado, en dónde hemos actuado de manera incorrecta, de tal manera que pongamos mayor énfasis en esos puntos. Ha habido comunicación estrecha con las autoridades, hemos logrado que cada vez haya menos casos tristes como los de la semana pasada, no nos queda más que seguir cooperando para que la afición".

En cuanto a las barras, refrendó que "para nosotros la Liga MX es familiar y no necesitamos del supuesto color que dan eso aficionados. Claro, es definitivo".

En modo de sinceridad, también señaló que no todos los clubes han cumplido con la cuestión de la credencialización: "Hay clubes que si tienen credencializados sus grupos, pero tenemos que revisar todos los procedimientos, tenemos que aprender de lo que hemos hecho mal".