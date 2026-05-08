Enrique Reyna consigue su segunda victoria

El piloto potosino Enrique Reyna, del equipo Mao Racing, volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar su segunda victoria consecutiva dentro de la categoría Pro1 de la F5, durante la cuarta fecha de la Súper Copa Roshfrans celebrada en León.

El potosino confirmó el gran momento que atraviesa en la temporada luego de imponerse nuevamente, tras haber conseguido también el triunfo en la fecha anterior disputada en Aguascalientes.

La competencia en León reunió a una gran cantidad de aficionados y dejó un ambiente espectacular en el circuito, situación que el propio Enrique Reyna destacó al finalizar la carrera. "Es magnífico volver a ganar en León, que es una pista que me gusta mucho y que presentó un marco realmente espectacular", expresó el piloto tras celebrar su triunfo.

El podio de la categoría Pro1 fue completado por Javier Girón, del equipo Big Auto, quien finalizó en la segunda posición, mientras que Juan José López, representante de HD Radio, ocupó el tercer lugar.

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Girón señaló que el resultado le permite mantenerse firme en la pelea por el campeonato: "Estoy muy contento por llevarme este resultado a Zacatecas, porque me sirve para ampliar diferencias en el campeonato y vamos a la Ciudad de México en busca de una mayor cantidad de puntos", comentó.

Por su parte, Juan José López celebró su primer podio de la temporada, destacando la importancia del resultado para su equipo.

Con este nuevo triunfo, Enrique Reyna continúa consolidándose como uno de los protagonistas de la temporada dentro de la F5 Pro1 y fortalece sus aspiraciones rumbo a las siguientes fechas del campeonato.