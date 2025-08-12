Entérate | El campeón del mundo que acudió al Lastras a ver el ADSL vs Cruz Azul

El Atlético San Luis vivió un momento especial en la previa de su partido contra Cruz Azul, al recibir la visita de Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en 1986 y exfigura del Real Madrid.

En su hotel de concentración, el histórico delantero compartió experiencias y anécdotas con jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo.

El club potosino difundió imágenes del encuentro en sus redes sociales, resaltando el privilegio de contar con la presencia de una leyenda del futbol internacional.

Sin embargo, la motivación no alcanzó para revertir la mala racha. Horas más tarde, el equipo cayó 1-2 en el Estadio Alfonso Lastras, acumulando su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2025. Con apenas tres puntos —producto de la victoria en la jornada inaugural ante León— el panorama comienza a complicarse para el conjunto rojiblanco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Atlético San Luis pierde ante Cruz Azul