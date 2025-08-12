logo pulso
Entérate | El campeón del mundo que acudió al Lastras a ver el ADSL vs Cruz Azul

El argentino asistió al Alfonso Lastras y compartió experiencias con el equipo potosino.

Por Redacción

Agosto 12, 2025 03:01 p.m.
Jorge Valdano convivio con los jugadores en la previa

Jorge Valdano convivio con los jugadores en la previa

El Atlético San Luis vivió un momento especial en la previa de su partido contra Cruz Azul, al recibir la visita de Jorge Valdanocampeón del mundo con Argentina en 1986 y exfigura del Real Madrid.

En su hotel de concentración, el histórico delantero compartió experiencias y anécdotas con jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo.

El club potosino difundió imágenes del encuentro en sus redes sociales, resaltando el privilegio de contar con la presencia de una leyenda del futbol internacional.

Sin embargo, la motivación no alcanzó para revertir la mala racha. Horas más tarde, el equipo cayó 1-2 en el Estadio Alfonso Lastras, acumulando su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2025. Con apenas tres puntos —producto de la victoria en la jornada inaugural ante León— el panorama comienza a complicarse para el conjunto rojiblanco.

