Toluca se lleva los 3 puntos en la frontera

Toluca sigue demostrando partido a partido por qué es el campeón defensor. En esta ocasión se paró en la cancha del estadio Olímpico de Ciudad Juárez y práticamente sin problemas derrotó 2-0 a los Bravos, a pesar de no estar completo pues dos de sus elementos clave: Alexis Vega y Marcel Ruiz, ni siquiera hicieron el viaje, pues recibieron descanso.

Pero si no estaban Ruiz y Vega, el protagonismo se repartiría y apareció otro habitual héroe de los Diablos, el portigués Paulinho, quien abrió el marcador en el minuto 34 con un golazo, que fue complementado por Juan Pablo Domínguez en el minuto 48 para poner el 2-0 definitivo.

No se puede negar que Juárez peleó, sobre todo en el segundo tiempo, pero entre la falta de puntería, el menor manejo de balón ante el contrario y el dominio prácticamente total de Toluca, evitó que llegara por lo menos el empate.

Los escarlatas de Antonio Mohamed, este lunes ataviados de blanco, obtuvieron un importante resultado, que les da tranquilidad para lo que viene: primero contra Pumas y posteriormente contra Orlando City en los cuartos de final de la Leagues Cup.

