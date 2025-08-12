ADSL pierde ante Cruz Azul

Ante una buena entrada en el Coloso de Valle Dorado, Atlético de San Luis y Cruz Azul disputaron un partido que comenzó con pocas emociones, pero que tuvo un cierre intenso, terminando con victoria cementera por marcador de 1-2.

En los primeros minutos, ambos equipos se estudiaron sin generar peligro. La primera oportunidad clara llegó al minuto 30, cuando el polaco Mateusz Bogusz remató desde el centro del área, pero el portero potosino Andrés Sánchez reaccionó con reflejos para desviar y evitar el gol visitante.

Cruz Azul mantuvo el dominio en el cierre de la primera mitad, aunque sin concretar, por lo que el marcador se fue al descanso 0-0. En la segunda parte, Atlético de San Luis intentó responder con una contra que culminó en un centro de Sanabria desde la izquierda, pero ningún atacante logró rematar. La visita aprovechó y, al minuto 52, Carlos Rotondi abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área, asistido por José Paradela.

Cinco minutos más tarde, al 57’, Ángel Sepúlveda recibió una falta en el área y él mismo convirtió el penal para poner el 0-2. Con la ventaja, ambos equipos realizaron cambios para refrescar líneas.

En el tramo final, al minuto 85, Román Torres descontó para los potosinos con un disparo raso y colocado desde el interior del área, acercando el marcador 1-2. En el tiempo agregado, Atlético de San Luis se volcó al ataque, pero no logró igualar el marcador.

El próximo compromiso de los potosinos será el viernes 15 de agosto, cuando visiten el Estadio Cuauhtémoc para enfrentar al Club Puebla en el arranque de la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.