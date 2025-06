Mundial de Clubes | El City, mucho equipo para la 'Juve'

El nuevo Manchester City de Pep Guardiola se puso serio este jueves y goleó sin paliativos al Juventus Turín (2-5) para finalizar la fase de grupos del Mundial de Clubes como merecido líder, en un partido que dejó la vuelta del español Rodri Hernández al once titular de los ingleses tras su grave lesión.



Diez meses después de romperse el ligamento de su rodilla derecha, el vigente Balón de Oro volvió a sentirse protagonista de inicio. Lo hizo en uno de los partidos más atractivos de lo que va de Mundial de Clubes, entre dos equipos invictos y con el aliciente del liderato de grupo para los octavos de final que, a la postre, se convirtió en una exhibición y aviso a navegantes por parte de los ingleses.



Necesita el City a Rodri para volver a su mejor versión y la entrada del madrileño en el centro del campo dio un empaque que hacía tiempo el club mancuniano no tenía. También la velocidad que le da el recién llegado Reijnders a la circulación eleva el peligro y potencial de los de Guardiola, capaces de mantener el gran nivel durante todo el partido ante un Juventus que dio guerra gracias a un error grosero de Ederson.



Porque el City dominó de inicio a fin. Y sin Haaland en el once. No lo notó en el inicio, porque tardó apenas 9 minutos en desbloquear el marcador con un golazo de Doku. El extremo belga atacó el espacio, la espalda de Alberto Costa, y encontró el pase de Ait Nouri para poder fusilar a Di Gregorio, que esta vez, después de salvar segundos antes un remate de Bernardo Silva, no pudo evitar el tanto.



El monólogo del City pareció por un momento que iba a ser eterno. Posesiones largas, la 'Juve' hundida... Pero apenas dos minutos después del gol, una cesión totalmente equivocada de Ederson en salida de balón dejó a Koopmeiners solo en el área. No falló el neerlandés en su primera titularidad en este campeonato.



Se igualaron algo las fuerzas durante el resto de la primera mitad. El City quiso ser cauto. Y el Juventus se sintió capaz de competir hasta que se pegó un tiro en el pie. Kalulu, en un intento de despeje hacia el saque de esquina, le devolvió el favor a Ederson y se anotó un gol en propia meta que acabó con las opciones juventinas de victoria.



Porque en el descanso apareció Haaland en escena. Entró por Marmoush y el City fue un martillo pilón constante el desde ese momento. Despliegue total que se convirtió en un carrusel de goles.



El primero, a cargo del noruego en una gran jugada. Reijnders al espacio conectó con Nunes y Haaland hizo lo que mejor sabe hacer. Remató en boca de gol para poner el 1-3 que inició la goleada.



Intentó la 'Juve' reaccionar y Tudor dio entrada a varios titulares como Cambiaso, Thuram o Yildiz, una de la revelaciones del Mundial. Poco pudieron hacer porque en el 69, Foden hizo el cuarto a puerta vacía. El City acumuló mucha gente dentro del área y supo cómo hacer trizas al conjunto turinés.



En el 75 Savinho sacó un fusil desde fuera del área que levantó a la grada en Orlando. Larguero y gol. Di Gregorio, impotente ante el zapatazo. El Juventus, desesperado ante un resultado que sólo pudo maquillar con un tanto final de Vlahovic.



El City, invicto, líder de grupo, 13 goles a favor y sólo 2 en contra. La nueva versión de los de Pep Guardiola se pone a tono y ya espera rival en octavos, que saldrá del grupo H, donde Real Madrid, Al Hilal y Salzburgo no tienen asegurado ni el pase ni las posiciones de clasificación.



- Ficha técnica:



2 - Juventus Turín: Di Gregorio; Kalulu, Savona (Gatti, m.60), Kelly; Alberto Costa (Cambiaso, m.57), Locatelli (Thuram, m.57), McKennie (Adzic, m.82), Kostic; Koopmeiners (Yildiz (m.57), Nico González y Vlahovic.



5 - Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Akanji, Ait Nouri (O'Reilly, m.75); Rodri (Gundogan, m.66); Bernardo Silva (Cherki, m.75), Reijnders; Savinho, Doku (Foden, m.66) y Marmoush (Haaland, m.46).



Goles: 0-1, m.9: Doku; 1-1, m.11: Koopmeiners; 1-2, m.26: Kalulu; 1-3, m.52: Haaland; 1-4, m.69: Foden; 1-5, m.75: Savinho; 2-5, m.85: Vlahovic.



Árbitro: Clement Turpin (Francia). Mostró cartulina amarilla a Kalulu (m.65) por parte del Juventus Turín.



Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del grupo G del Mundial de Clubes, disputado en el Camping World Stadium de Orlando.