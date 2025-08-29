Entérate | Partido América-Pachuca se jugará a puerta cerrada

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La alcaldía Benito Juárez, mediante un comunicado, dio a conocer que el partido entre América y Pachuca, programado para el sábado 30 de agosto en el estadio Ciudad de los Deportes (21:00 horas) se jugará a puerta cerrada.

¿El motivo? La alcaldía informa que el América cerró la calle Indiana y esto a afectó a los residentes de las inmediaciones; sin embargo, no se detalla cuándo y dónde ocurrió.

"Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica", se lee en el escrito.

"Personal policiaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad, conforme lo establece el "Operativo Ladrillera", que determina claramente los cierres y aperturas de vialidades con base en los aforos al estadio", agregaron.

Asimismo, la resolución podría cambiar si el América "demuestra que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados, de lo contrario no se podrán realizar los eventos a puerta abierta".

El 2 de noviembre del año anterior, el alcalde de la Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza, clausuró el estadio de la Ciudad de los Deportes y la Plaza México debido a que efectuaban eventos de forma simultánea.

En el primero estaba el encuentro entre Cruz Azul frente a Santos Laguna y en el segundo un concierto infantil.

Tras la clausura, las Águilas tuvieron que cambiar de sede para disputar su partido frente a Pachuca; jugaron como locales en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Posteriormente, la Final de Ida del torneo Apertura 2024 ante Rayados de Monterrey también la disputaron como locales en el estadio de La Franja.