Entérate: Hora y fecha de los partidos de la Jornada 16 del Apertura 2019

La última semana del mes de octubre en este 2019 y con ella llega actividad de media semana en la Liga MX.

La Jornada 16 del Apertura 2019 se pone en marcha este martes con cuatro partidos, el miércoles habrá tres y el jueves cerrará con dos.



Martes 29 de octubre

Santos vs Querétaro - 19:00 hrs. (Fox Sports)

Veracruz vs Puebla - 19:00 hrs. (Tv Azteca)

Atlético de San Luis vs América - 19:00 hrs. (ESPN)

Pumas vs Atlas - 21:00 hrs. (TUDN)



Miércoles 30 de octubre

Pachuca vs Monterrey - 19:00 hrs. (Fox Sports)

Chivas vs Xolos - 21:00 hrs. (Tv Azteca, TUDN, Chivas TV)

Tigres vs Toluca - 21:00 hrs. (TUDN)



Jueves 31 de octubre

Morelia vs FC Juárez - 19:00 hrs. (Tv Azteca)

Cruz Azul vs León - 21:00 hrs. (TUDN)