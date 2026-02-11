logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Fotogalería

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis

La ceremonia de incorporación de Roger Federer en Newport agotó 900 entradas en dos minutos.

Por AP

Febrero 11, 2026 07:02 p.m.
A
Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis

NEWPORT, Rhode Island, EE.UU. (AP) — La ceremonia de incorporación de Roger Federer al Salón de la Fama agotó sus entradas en dos minutos, informó el Hall of Fame del Tenis el miércoles al anunciar planes para añadir una fiesta de visualización al aire libre que permitirá dar cabida a miles de aficionados más.

Ceremonia y fiesta para la incorporación de Federer

"Como sede pequeña pero histórica, nuestra capacidad es limitada", publicó en redes sociales el recinto.

El Salón indicó que anticipaba la expectación por la inducción del primer hombre en ganar 20 títulos de Grand Slam individuales, quien será incorporado en el santuario con sede en Newport el 29 de agosto junto con la comentarista Mary Carillo. Además de las 900 entradas disponibles originalmente para la ceremonia, el Salón abrirá su estadio con capacidad para 3.600 asientos para una fiesta de visualización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Renovación y próximos homenajes en el Salón de la Fama

El Salón de la Fama del Tenis, que se encuentra en el Newport Casino del siglo XIX, se sometió recientemente a una renovación de 3 millones de dólares para prepararse para las próximas ceremonias de incorporación con las que se rendirá homenaje a Federer y a Serena Williams, quien será elegible el próximo año a menos que regrese a competir.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis
Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis

Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis

SLP

AP

La ceremonia de incorporación de Roger Federer en Newport agotó 900 entradas en dos minutos.

Lionel Messi sufre distensión en isquiotibial izquierdo en Florida
Lionel Messi sufre distensión en isquiotibial izquierdo en Florida

Lionel Messi sufre distensión en isquiotibial izquierdo en Florida

SLP

AP

El club indicó que el regreso a entrenamientos dependerá de la evolución clínica de Messi.

Bayern Múnich avanza a semifinales de Copa Alemania tras vencer a Leipzig
Bayern Múnich avanza a semifinales de Copa Alemania tras vencer a Leipzig

Bayern Múnich avanza a semifinales de Copa Alemania tras vencer a Leipzig

SLP

AP

Con su sexto gol en la copa, Kane abrió el marcador y Díaz amplió la ventaja para Bayern.

Manchester City gana 3-0 a Fulham y presiona al Arsenal en Liga Premier
Manchester City gana 3-0 a Fulham y presiona al Arsenal en Liga Premier

Manchester City gana 3-0 a Fulham y presiona al Arsenal en Liga Premier

SLP

AP

Antoine Semenyo anotó por quinta vez desde su fichaje y contribuyó decisivamente en el triunfo del City.