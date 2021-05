Entrena "El León" David Mendoza en el CDP

El peleador potosino David "El León" Mendoza, se encuentra entrenando fuertemente para su combate por el título mundial que habrá de disputar ante su rival Marco Beltrán, en la que será una revancha, luego de que en su primer compromiso, el tunero saliera derrotado.

David Mendoza integrante de la empresa Lux Fight League de Artes Marciales Mixtas, estuvo ayer en el Club Deportivo Potosino en donde tuvo una sesión de entrenamiento de box, y en donde después se reunió con los representantes de los medios de comunicación para dar sus impresiones sobre su compromiso que tendrá lugar el 25 de junio en el Show Center Complex de Monterrey.

Luego de que ya tuvo un primer enfrentamiento con el campeón Marco Beltrán y con el cual perdió, se le cuestionó sobre cuál sería su estrategia para este segundo enfrentamiento a lo que comentó: "En el primer combate llegué con todo, y no medí las consecuencias, creo que no tomé las cosas como eran con calma, y busque acabar rápido y las cosas no eran así, por lo que para este segundo compromiso, las cosas serán diferentes, me he preparado de otra forma, estoy fuerte, soy rápido en mis movimientos, por lo que será un enfrentamiento diferente".

En este entrenamiento que fue en el gimnasio de box del Club Deportivo Potosino estuvo presente el presidente del consejo de administración, Luciano Durán Eraña, así como Fernando Martínez, también integrante del consejo y Gonzalo Calderón, gerente general del club azul y oro.

David "El León" Mendoza tiene un marca hasta el momento de 13 combates celebrados de los cuales ha ganado 12 y perdido una precisamente ante Marco Beltrán, y la lucha que tendrá fue pactada a celebrarse en los 61.200 kilos.

El potosino señaló: "Ahora que ya conocí a mi rival, ya sé cómo enfrentarlo Beltrán es un gran peleador, y mi enfrentamiento con él, me hizo crecer como peleador y en este momento ya me encuentro listo física y mentalmente, para meterme a la jaula y listo para traerme a San Luis Potosí ese cinturón que estará en juego".