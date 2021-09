Entrenador de Atlas arremete contra el arbitraje en Liga MX Femenil

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Atlas cayó 1-0 ante las Chivas Rayadas de Guadalajara en el Clásico Tapatío y el técnico de las Rojinegras, Fernando Samayoa, se quejó del arbitraje de la Liga MX Femenil.

La victoria del Rebaño fue por un polémico penal al minuto 56, la central Katia Itzel García decidió que Julissa Dávila cometió falta en el área sobre Gabriela Valenzuela. Alicia Cervantes fue la encargada de concretar la anotación.

En la conferencia Fernando Samayoa comentó que se han sufrido errores, "he encontrado situaciones durante cada jornada, contra Tigres nos pasó, nos pasó en las últimas dos jornadas contra Pumas, etcétera".

La molestia del técnico de Atlas es porque pese a equivocaciones arbitrales, no hay consecuencias, "a mí me castigaron y no salí al siguiente partido, sigo viendo a las mismas silbantes cada jornada, las van repitiendo y no veo absolutamente nada".

Samayoa contó que no puede sostener una conversación con las silbantes "no sé qué tanto aceptan ellas la crítica, no se les puede ni hablar, prepotencia, me tienen tachado", esta situación le preocupa porque su trabajo está en juego.

Atlas se encuentra en el lugar siete de la Apertura 2021 de la Liga MX Femenil con 11 puntos.