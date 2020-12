Entrenador del Atlante, quiere dedicar campeonato a Maradona

Mario García, entrenador del Atlante, quiere dedicarle la medalla de campeón de la Liga de Expansión al fallecido Diego Armando Maradona.

El estratega azulgrana fue auxiliar del argentino (1960-2020) durante su etapa con los Dorados de Sinaloa y llegaron a dos finales del Ascenso MX, pero perdieron ambas.

A García le quedó una molestia porque por culpa de los Tigres, ya que Maradona nunca recibió una presea por su buen desempeño como timonel del Gran Pez, a pesar de que nunca levantó el trofeo.

"A Diego, con quien me tocó, por ser subcampeón no le dieron alguna medalla, una culpa de un equipo de Primera División que siempre ha pecado de soberbia y no entiendo cómo provocó eso al tener tantos millones de pesos. Entonces, voy a invitar a mis jugadores a que vayan a pelear por esa medalla", comentó el timonel, vía telefónica con EL UNIVERSAL Deportes, previo a la final de ida ante el Tampico Madero.

Diego hizo cosas importantes en el Ascenso y no se llevó algún reconocimiento físico, pero el verdadero que importa es el reconocimiento que te llevas de la gente y aficionados", añadió.

García se refirió al episodio de los berrinchudos Tigres, que se negaron a recibir la medalla de subcampeón tras perder la final del Clausura 2017 frente al Guadalajara; desde entonces, esa ceremonia quedó suspendida.

El Atlante también quiere reconocer, en caso de coronarse este fin de semana en la Liga de Expansión, a los fanáticos azulgranas que han batallado ante la pandemia y para aquellos que perdieron la vida por el Covid-19.

"Ojalá este campeonato sea para muchos atlantistas que no consiguieron ver a su equipo de regreso a la Ciudad de México y en esta instancia", cerró García.

Los Potros de Hierro y la Jaiba Brava se miden la noche de este jueves (21:00 horas), en el estadio Tamaulipas en la ida por el título de la Liga de Expansión.