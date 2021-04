Entrenador mexicano critica a Carlos Salcedo por comentario misógino

Las críticas no cesan en contra de Carlos Salcedo, defensor de los Tigres, quien se fue expulsado al minuto 70 del encuentro ante el América en el Estadio Universitario y desahogó su molestia en redes sociales.

El zaguero de los felinos tuiteó al término del encuentro que se llevaron las Águilas (1-3): ¡Juego de barbies! En el futbol existe contacto.

Su comentario causó gran polémica y así como hubo defensores de Salcedo, hubo otros que lo atacaron y lo tacharon de misógino.

El exentrenador de la Selección Mexicana de Futbol de Playa, Ramón Raya, fue de los que "atacó" al defensor mexicano por su publicación.

"Pues no sé, pero yo en esta jugada veo claramente una plancha! Así que no entendí nada entonces!! Pd. El comentario lo entiendo. Ahora entiendan los que aún no lo hacen, que sí es sexista aunque no fuera su intención y hoy se debe evitar entrar en esos terrenos por respeto e igualdad", escribió el estratega junto a una imagen de varias muñecas barbies jugando futbol.

La jugadora del América, Janelly Farías, inició una tendencia en redes sociales con el hashtag: "#JuegoComoBarbie", haciendo alusión a que en el futbol femenil también hay fuertes contactos.

Pues no sé, pero yo en esta jugada veo claramente una plancha! Así q no entendí nada entonces!! Pd. El comentario lo entiendo. Ahora entiendan los q aún no lo hacen, q sí es sexista aunq no fuera su intención y hoy se debe evitar entrar en esos terrenos por respeto e igualdad. pic.twitter.com/AoJiGxfPuG — Ramón Raya M. (@RAMONRAYA23) April 11, 2021