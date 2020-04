Entrenan desde sus casas alumnos de la U. José Vasconcelos

Ahora que se dio a conocer que extraoficialmente la celebración de la Universiada Nacional se llevará a cabo en el mes de octubre del 2020, si las condiciones sanitarias lo permite, para el director de deportes de la Universidad José Vasconcelos, Luis Fernando Salazar, señala que se tienen que realizar una reprogramación idónea para que todos los deportistas lleguen en las mejores condiciones a la etapa final de este proceso.

"Aunque todavía no nos han comunicado nada oficial por parte del CONDDE, si la Universiada la programan para octubre, me parece una buena fecha, aunque en este evento hay límite de edad de 24 años y 11 meses, en el caso de la U. Vasconcelos no perjudica, ya que la mayoría de nuestros seleccionados estatales cumplen con el requisito para esa fecha y aparte de eso, estos alumnos seleccionados no terminan su carrera en este año por lo que no hay problema", señaló el director de deporte de esta institución educativo de nivel superior.

En cuanto a la programación de los eventos selectivos regionales y clasificatorios nacionales, en este tema si existe incertidumbre, ya que como no sabemos que vaya a pasar por el aumento de casos del COVID-19 y que, medidas se vayan a tomar después de que den luz verde para continuar con los encuentros deportivos, si comenzaríamos a entrenar de nuevo en junio sería prudente comenzar a mediados o finales de septiembre".

Y agregó, "esto con la intención de poder tener un periodo de 2 meses o 3 para volver a preparar en un 90% a los deportistas, por el momento cada uno de mis alumnos siguen entrenando desde sus casas, pero sería bueno que se nos dieran ese lapso de tiempo para retomar lo más esencial y poder competir en las mejores condiciones".

Para la Universiada 2020, la Universidad José Vasconcelos, acudirá a la fase regional en las disciplinas de Tae Kwon Do, Boxeo, Poomsae, futbol rápido femenil, atletismo y tochito bandera.