El Chepo comparte sus memorias del título de Chivas en el Apertura 2006

José Manuel de la Torre, 'El Chepo', estuvo de invitado en el podcast de Ricardo Antonio La Volpe y ahí habló de las Chivas, recordó el plantel con el que fue campeón y habló de las claves para que aquel Rebaño Sagrado pudiera levantar el trofeo de la Liga MX en el Apertura 2006.

"El equipo tenía demasiados jugadores con personalidad. Estaba Ramón (Morales), Oswaldo (Sánchez), el Bofo (Bautista), en aquel entonces estaba Maza (Rodríguez), Omar Bravo, Beto Medina, Gonzalo (Pineda)...", apuntó el extécnico de los rojiblancos.

Para el Chepo, el carácter y la personalidad eran el complemento perfecto para lograr que el equipo alzara el título en el Estadio Nemesio Diez.

"Son jugadores con carácter, hasta el Pato Araujo, calladito, calladito pero tenía su personalidad", afirmó.

¿Indirecta al actual plantel de Chivas?

Al hablar sobre si había o no buena relación dentro del plantel con el que fue campeón en el Apertura 2006, el Chepo de la Torre destacó que por más problemas que había, los futbolistas entendían que se necesitaban entre sí dentro del campo para hacer su trabajo de la mejor manera.

"Siempre hay conflictos, pero una cuestión en los grupos de trabajo es eso, yo prefiero ese grupo, que no tenerlos, porque a final de cuentas necesitas a tu compañero, no te cae bien, no es tu amigo, pero lo necesitas para hacer bien las cosas", sentenció.

¿Cuándo vuelven a jugar las Chivas?

El siguiente partido de las Chivas en el Clausura 2025 de la Liga MX será el sábado 22 de febrero ante el Pachuca.

El Guadalajara de Oscar García recibe a los Tuzos en el Estadio Akron, donde la obligación será volver a ganar en casa y con ello tratar de escalar en la tabla.

Horario: 19:05 horas

Canal: Amazon Prime Video