Equipos de la Liga MX jugarán un torneo en tiempos del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo Qatar 2022 no será el único evento futbolístico que se efectuará durante diciembre. En la segunda mitad del último mes del año se llevará a cabo la Copa Sky.

Juan Carlos Muñoz, Chief Content and Programming Officer de la empresa de televisión de paga, oficializa que se llevará a cabo este evento, el cual "será jugado por ocho clubes de la Liga MX".

No se han dado a conocer los nombres de los participantes, pero ha trascendido que el América, el Cruz Azul, los Pumas, los Tigres, el Santos y el Atlas, serían algunos de los clubes invitados.

Muñoz revela que el torneo será transmitido "mitad en televisión abierta -con Televisa- y mitad en exclusiva con Sky".

Aunado a eso, el sistema de paga anuncia que transmitirá las siguientes dos ediciones de la Eurocopa, con algunos duelos en televisión abierta.