Equipos de la Liga MX, libres para vacunarse fuera de México: Arriola

Los clubes de la Liga MX tienen las fronteras abiertas para salir de México y vacunar a sus planteles contra el Covid-19, confirmó su presidente, Mikel Arriola.

Después de que los Rayados del Monterrey se trasladaran a Texas para recibir dosis, la organización del balompié nacional no impedirá al resto de los equipos copiar el plan de los regiomontanos.

"Estamos en una etapa de vacunas escasas. La misma OMS [Organización Mundial de la Salud] dijo que la vacuna es un bien público y debe ser administrada por gobiernos y respetamos absolutamente la estrategia de vacunación del Gobierno Federal y, si hay clubes o personas que quieran ir [a Estados Unidos], la Liga MX no tiene ninguna intervención de que lo hagan", comentó Arriola, este jueves.

El directivo añadió que seguirán las multas y sanciones a los futbolistas, entrenadores o administrativos de los clubes que violen el protocolo de salud, aunque ya estén vacunados, como sucedió con el entrenador de Rayados, Javier Aguirre, y que las reprogramaciones de partidos serán para las instituciones que presenten siete o más contagios en el plantel.

Minutos después, desde Coapa, Guillermo Ochoa dejó en manos del América la determinación sobre si salir o no de la República Mexicana para que los azulcrema sean vacunados.

"Es una decisión que tomará la directiva, de manera en conjunto con la Liga. Ojalá que se tome la mejor para el bien de los futbolistas, sus familias y del futbol mexicano. Que sea lo mejor para que el balón siga rodando y tener la actividad que en su momento no tuvimos. La situación no ha bajado y no podemos bajar la guardia", comentó el portero y capitán de las Águilas.

Mientras que, en la Noria, Juan Reynoso detalló que el Cruz Azul ya piensa en la mejor estrategia para recibir las dosis.

"Sí lo hemos pensado, hay un par de escenarios que seguro lo vamos a tratar de cumplir o de explorar para que uno u otro sea el ideal para vacunarnos. La exposición con traslados lo amerita y ojalá se pueda lograr", comentó el técnico celeste hace unos días.

Arriola detalló que, durante el último año de la pandemia del coronavirus, los clubes perdieron, en promedio, el 40 por ciento de sus ingresos, se perdió el 100% del movimiento en los estadios, bajaron al 25% los derechos de televisión y entre 30 y 35 por ciento lo recibido por patrocinios.

Todavía no hay fecha para que los recintos de Primera División, Liga de Expansión y Femenil se abran al 100 por ciento y que los inmuebles de la Ciudad de México permanecerán cerrados hasta que el semáforo epidemiológico baje a amarillo.